Yeni kaleciyi Muslera seçsin

Muslera,G.Saray tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Uruguaylı kaleci sayısız kupalar kazandı. 7 lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'da bu zamana kadar yabancı olarak böyle dev başarıya imza atmış başka biri yok.Hatta yeni kaleci devre arasında gelip Muslera ile birlikte antrenmanlara katılmalı. Muslera sadece başarılarıyla ön plana çıkmadı. Çalışkanlığı, karakteri, aile hayatıyla da iz bıraktı ve örnek oldu. Yönetim, Muslera'nın karakter özelliklerine sahip kaleciyi belirlemeli, gerekirse 38 yaşındaki eldivenden kaleci seçimi konusunda da destek almalı. Çünkü Muslera dünya futbolunu yakından tanıdığı gibi kendisinden sonra G.Saray kalesine geçecek isim konusunda yönetime çok rahat yardımcı olabilir.Muslera,Lazio'ya geldiğinde 21 yaşında genç bir adam, şimdi sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılıp ülkesine döndüğünde ise 39 yaşında 3 çocuk babası… Çocuklarının ana dilde eğitimi için ailesi ülkesine döndüğünden bu sezon aslında manevi açıdan zor günler de geçiriyor. Sezon sonunda öncelikle Galatasaray ona unutulmaz bir jübile organize etmeli.İyi bir kaleci arayışlarına elbette G.Saray şimdiden başlamalı. Ancak bir taraftan da A takım seviyesinde kaleci yetiştiremeyen altyapısını sorgulamalı. Florya'daki scout ekibi çok tecrübeli. Muhtemelen de ellerinde bir kaleci listesi vardır. Ancak kim gelirse gelsin gelecek sezon sadece Muslera değil Osimhen, Mertens, belki İcardi, belki Barış Alper…G.Saray, bugüne kadar kaleci tercihlerinde hep doğru seçimler yaptı. Bunun faydasını uzun yıllardır gördü. Fernando Muslera, artık görevini bu sezon tamamlıyor.'Büyük takımların büyük kalecisi olur' kavramını G.Saray çok ama çok iyi biliyor. Onun için, bugünden itibaren Fernando Muslera'nın ardından yerini kiminle dolduracaklarına yönelik planlamayı da en iyi şekilde yapacaklardır.Galatasaray'da 12. sezonunu geçiren Muslera, 519 maça çıktı. Kalesinde 554 gol görürken 185 karşılaşmada gole kapattı.Uruguaylı eldiven, kulüp tarihinin en çok maça çıkan (519) yabancısı durumunda.Kariyerinde golü bulunan ender kalecilerden olan Muslera, 2011-12 sezonunun son maçında Manisaspor ağlarını penaltıdan sarsmıştı.Galatasaray'da 17 kupa kazanırkensahip.Muslera, sarı-kırmızılı forma altındaGalatasaray kariyerinde rakibin kullandığı 63 penaltının 12'sini kurtardı. 51'ine engel olamadı.Türkiye'de en fazla galibiyeti Konyaspor karşısında gördü. 22 maçta sahadan 16 kez zaferle ayrıldı.Kalesini en çok F.Bahçe'ye karşı kapattı. Sarı-lacivertli ekip ile 32 karşılaşmada rakip olan Muslera, 14 defa geçit vermeyerek devleşti.Dokuz kez sakatlık yaşayan deneyimli eldiven,