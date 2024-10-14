Yüksel Yıldırım’dan sert açıklama: Fenerbahçe’ye mi yatacağım?

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Lig maçı hakkında Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Yıldırım, milli aradan sonra oynayacakları Fenerbahçe maçı için, "Türkiye'nin büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe ile oynayacağımız maç. Bizim bulunduğumuz konumdan dolayı maçın çok Türkiye'nin ilgi odağına oturacağını düşünüyoruz. İster istemez de tabii Fenerbahçe konumunu yukarı çekmek için 3 puan parolasıyla çıkacaktır. Samsunspor'un da buraya şansa gelmediğini, planlı, başarılı bir çalışmanın sonucu geldiğini göstermek istiyoruz. Beşiktaş maçından çok daha iyi oynamak istiyoruz. Beşiktaş maçında 3 kere geldiler, 2 gol oldu. Biz pozisyonları değerlendiremedik. Sezonun ilk maçıydı, sahamız iyi değildi, biz hazır değildik. Şimdi takım oturdu. Sahamızı düzeltebileceğimiz kadar düzelttik. Sakatlarımız var, yetiştirmeye çalışıyoruz. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Stadyumun dolu olacağına düşünüyorum. Samsunspor taraftarı inanılmaz heyecanlı. Samsun, dört gözle bu maçı bekliyor. Bizim tarihte Fenerbahçe'yi dörtlediğimiz maçlar olmuştu. Minibüsçüler, "Arkayı Fenerleyelim" diye espriler çıkarıyordu geçmişti. Şimdi bunları şehirde taraftarlar kullanmaya başladı" sözlerini sarf etti.

ZEMİN VE SAKATLIK RİSKİ

Yıldırım stadyumun zemini ile ilgili, "Sakatlığı biz de istemiyoruz. Samsunspor, bu sahada oynuyor. Bu sahadan çok daha kötü sahalar var. Biz geçen hafta Adana'da oynadık, ısınmada kaleci Okan sakatlık yaşadı, zorla oynattık. Birkaç oyuncu sakatlandı. Anadolu'nun bütün sahaları kötü, Samsunspor'un sahası o kadar kötü değil. Biz iyileştirdik ama bu sene maalesef yazın sahalar yandı. Fenerbahçe maçında çok kötü olacağını tahmin etmiyorum ama iyi de olmayacak. Sahanın oturması belki bir ay, belki iki ay zaman alacak. Keşke böyle bir şey olmasa. Ben eşek gibi para akıtıyorum kendi cebimden, devletin sahalarına bakıyorum. Saha bizim değil, bunu devletin yapması lazım. Devlet yapmıyor, ben yaptırıyorum rezil olmamak için ama sonuçta geldiğimiz nokta maalesef bu. Türkiye şartlarında baktığınızda Türkiye'deki en iyi 4-5 sahadan birisi diyebilirim ben" diye konuştu.

"ALİ KOÇ'U İSTİFAYA DAVET ETTİLER"

Açıklamalarını sürdüren Yıldırım, "Galatasaray maçından önce de iddialı demeçler vereceğim. Ben her maça kazanmak için çıkıyorum. Fenerbahçeliler kusura bakmasınlar, kendi takımlarında arasınlar. Ali Koç başkan en yakın arkadaşım ama başarılı olamayınca taraftar ona yükleniyor. İstanbul'da gösteriler yapıldı. İstifaya çağrılıyor. Bunun sebebi ben mi oluyorum? Beşiktaş'ı elimizden kaçırdık, keşke ilk maç olmasaydı dedik. Bütün istatistikler bizimdi ama Beşiktaş kazandı. Çok üzüldük. O gün tüm Türkiye, "Bu Samsunspor taş gibi takım, çok can yakar" dedi. Biz o günden bugüne adım adım, planlı bir şekilde geldik. Bu hafta Fenerbahçe maçı var, başka maç da olabilirdi. 10 Kasım'da Galatasaray ile oynayacağız. O maça da yenmek için çıkacağız. Bunda hiç kimsenin tereddütü olmasın" dedi.

"FENERBAHÇE'YE Mİ YATACAĞIM?"

Yıldırım, "Yüksel Yıldırım'ın olduğu yerde ne maç satılır ne maç verilir ne de bir şey yapılır. Amerika'da yetişmiş bir insanım. Bizde öyle piyasadaki şeyler gibi değil. Yıllarca bağırdım, "Türkiye'de şike var" dedim. "Şampiyonluğumu alıyorlar" dedim. Kimse ses etmedi. Böyle bir laf söyleyen adam gidip Fenerbahçe'ye mi yatacağım? Çıkacağım ve yenmeye çalışacağım. Fenerbahçe'yi de Galatasaray'ı da Trabzonspor'u da yenmek istiyorum. İkinci yarıda Beşiktaş'ı da yenmek istiyorum. Samsunspor bu. Türkiye'de futbolun ilerleyebilmesi için böyle yarışan takımların fazlalaşması lazım yoksa biz rakı masasında meze gibi bir şeyiz. Çıksın Galatasaray 5 atsın, Fenerbahçe 5 atsın. Yok öyle bir dünya. Biz çıkıp yenmek istiyoruz. Bu da en doğal hakkım. Çocukluğumda Galatasaray'ı tuttum diye suç mu, asla. Fenerbahçe'yi de tutabilirdim. Süper Lig'de başkanlar var, üç büyüklerden birini tutarlar. Bu normal, Türkiye'nin yapısı. Anadolu'da, şampiyonluk göremeyen bir şehirde yaşıyorsak, çocuksun, şampiyon takımdan birini tutman gerekiyordu. Ben bunu açıkladım diye suç mu, herkes benim gibi şeffaf olsa da tuttuğu takımı söyleyebilse" açıklamasında bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇ MI SATIYOR?"

Yüksel Yıldırım son olarak, "Ben geçen sene Fenerbahçe'den puan aldım diye beni hedefe koydular. Fenerbahçe evinde gidiyor Galatasaray'a 3-1 yeniliyor hiç kimse bir şey söylemiyor. O zaman Fenerbahçe maç mı satıyor Galatasaray'a diyelim. Oynamıyorlar diye. Biz çıkacağız, ne diyorum Beşiktaş'a oynadığımızın çok daha iyisini oynayacağız Fenerbahçe maçında. Bunu istiyoruz ama yapıp yapamayacağımızı maç günü göreceğiz. Sezon başında normal maçlar ve dört büyükler için özel prim sistemimiz var. Tabii ki büyük maçlar bizim rakibimiz değil. Oyunculara hiç para vermesek bile çıkıp aslanlar gibi oynarlar kendilerini göstermek için ama biz oradan alacağımız bir puan, üç puan bizi ligde tutar, hedefe sokar diyoruz. Biz bunu yapabilmek için özel motivasyon olsun diye özel bir prim açıklıyoruz. Millet buna, "Başkan Fenerbahçe maçına özel prim açıkladı" diyor, yalan. Yazılı kağıt verdim, oyuncularım biliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, dört maçın primi aynı para. Özel diye bir şey yok. Lütfen Fenerbahçe taraftarı olayı başka yere şey yapmasın" sözlerini sarf etti.