Ay-Yıldız’a yerli Zlatan

A Milli Futbol Takımı'nda '9 numara' tartışmaları sürerken TFF, Porto'da oynayanİsveç'te 'Yeni Zlatan İbrahimovic' olarak gösterilen 20 yaşındaki 1.90'lık golcü de Türkiye adına oynamayı çok istiyor. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı dün yaptığı açıklamada, "Deniz ile görüşüyoruz.İsveç 21 Yaş Altı Takım'ında oynuyor.Umuyoruz ki milli formamıza kavuşacak" dedi.