Ay-Yıldız’a yerli Zlatan

A Milli Futbol Takımı'nda '9 numara' tartışmaları sürerken TFF, Porto'da oynayan Türk kökenli santrfor Deniz Gül'e Ay-Yıldızlı formayı giydirmek için devam ettiği görüşmelerde sona yaklaştı.
İsveç'te 'Yeni Zlatan İbrahimovic' olarak gösterilen 20 yaşındaki 1.90'lık golcü de Türkiye adına oynamayı çok istiyor. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı dün yaptığı açıklamada, "Deniz ile görüşüyoruz. Değerli, gelecek vadeden bir oyuncu.
İsveç 21 Yaş Altı Takım'ında oynuyor. Kendi gönlü de var, bu işler inşallah son dakikada değişmez. Evrak işleri var.
Umuyoruz ki milli formamıza kavuşacak" dedi.