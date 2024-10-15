Buzu kırdık tarih yazdık

İzlanda deplasmanında tarihinde ilk kez kazanan Türkiye, yenilgisiz liderliğini sürdürdüSamsun'daki Karadağ maçında oyuna girdikten 6 dakika sonra golünü atarak Ay-Yıldızlı ekibe 3 puan kazandıran İrfan Can Kahveci, İzlanda'da da sahne aldı. Dün ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, 62'de ceza sahasının dışından çektiği harika şutla ağları havalandırıp klasını bir kez daha konuşturdu. A Milli Takım kariyerindeki dört golün ikisini ceza sahası dışından kaydeden İrfan Can, Türkiye formasıyla ilk kez üst üste iki maçta gol sevinci yaşadı.A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, zor şartlarda güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Sonuna kadar mücadele ettik. Karakterimizi sahaya yansıttık. Bu en önemlisiydi. Aklım hâlâ penaltıda, kaydığım için üzgünüm. Büyük konuşmak istemiyorum ama kaçırma ihtimalim yoktu. O yüzden ikinci penaltıda da sorumluluğu almak istedim" ifadelerini kullandı.A Milli Takım'ın 54. dakikada kazandığı penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, kaleciyi avladı. Ancak zeminin azizliğine uğrayan Kaptan, vuruş sırasında kayıp topa iki kez temas edince hakem Sylwestrzak, kural ihlali gerekçesiyle golü iptal etti ve endirekt serbest vuruş verdi. Hakan, 67'de kazanılan ikinci penaltıda da beyaz noktaya geldi ve hata yapmadan fileleri havalandırdı.A MilliFutbol Takımı, İzlanda deplasmanında ilk kez galip gelerek fobisini bitirmiş oldu. Daha önce oynanan 7 maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik alan Türkiye, 8. mücadelede 4 golle hedefine ulaşıp şanssızlığa son verdi.Mücadelenin en kritik anında attığı golle takımını bir kez daha ayağa kaldıran A Milli Takım'ın altın çocuğu Arda Güler'in mutluluğuna diyecek yok. Kerem'in baskısıyla gelen golün değerine dikkat çeken 19 yaşındaki oyuncu, "O dakikada o baskıyı yapmak çok değerli. Golü Kerem'e borçluyum. Zor bir yolculuktan geldik, zor bir zemin vardı ama hiç pes etmeyen bir takım vardı. Kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.-3 Dereceyibulan soğukta Laugardalsvöllur Stadı'nın zeminindeki buzlanma nedeniyle dün maçın ertelenmesi gündeme geldi. Branda ile kapatılmasına rağmen buz tutan zemine tuzlu ilaçlama ve sulama yapıldı. TSİ 16.45'te sahaya çıkıp incelemelerde bulunan hakemler, sert ve kötü sahada maçın oynanmasına karar verdi.