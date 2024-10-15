Dusan Tadic reddettiği teklifi açıkladı: "Belki de bu teklifi alan ilk isim olabilirdim"

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Tivibuspor'un sorularını cevapladı. 35 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho, şampiyonluk yarışı ve geçen sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'de karşılaşacakları Samsunspor maçıyla ilgili konuşan Tadic, "Samsunspor şu ana kadar başlangıç itibariyle sezonun başına bakacak olursak iyi bir iş çıkardı. Bu haftaya kadar bu ligde ikinci olmak, onlar için inanılmaz. Tabii bu da bize ekstra motivasyon aşılamıyor değil. Çünkü kendi gücümüzü göstermek istiyoruz oynayacağımız maçla beraber. Elbette kolay bir maç olmayacak ancak bizler elimizden geleni ortaya koyacağız. Çünkü Fenerbahçe her maçı kazanmak için sahaya çıkar." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK ANCAK..."

Dusan Tadic, geçtiğimiz sezona ilişkin, "Bana göre inanılmaz bir sezondu geçen sezon. Şampiyon olamamak, şampiyonluğu kazanamamak gerçekten inanılmazdı. Çok fazla puan kazandık, şampiyon olmamız beklenir ve gerekir. Çok fazla gol attık. İyi bir sezon oynadığımızı söyleyebilirim, üzücü olan kısmı kupasız tamamlamış olmamız. Şampiyonluğu hak ettik ancak bu gerçekleşmedi." diye konuştu.

"EN İYİMİZİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Yeni sezona dair konuşan Sırp oyuncu, "Şu anda yeni bir sezondayız. Dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesiyle çalışıyoruz. O da bize çok fazla enerji ve coşku veriyor. Sadece bize değil taraftarlarımıza da bu coşkuyu ve enerjiyi veriyor diye düşünüyorum. En iyimizi ortaya koymaya çalışıyoruz Fenerbahçe için. Umarım bu yıl birlikte kupalar kazanabiliriz. Fenerbahçe için esas önemli olan şey bu." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

Dusan Tadic, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'yla ilgili olarak ise şu sözleri kullandı:

"Mourinho dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi ve kariyerinde sayısız kupalar aldı. Bizim yapmamız gereken şey bu noktada hocamızın planlarını takip edebilmek, onları uygulayabilmek ki başarının tek yolu da bana göre bu."

"AMACIMIZ ONLARI MUTLU ETMEK VE KUPALAR KAZANMAK"

Sarı Lacivertli taraftarların desteğine değinen tecrübeli futbolcu, "Elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Nasıl bir camiayı ve kulübü temsil ettiğimizi biliyoruz. Taraftarlarımızın gösterdiği destek bize inanılmaz bir enerji veriyor. Fenerbahçe için her şeyimizi ortaya koyacağız. Amacımız taraftarlarımızı mutlu etmek ve kupalar kazanmak." açıklamasında bulundu.

"AJAX'DAN UZUN SÜRELİ TEKLİF ALMIŞTIM"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, "Ajax'tan uzun süreli bir kontrat teklifi almıştım. Ajax tarihinde bu teklifi alan ilk oyuncu olabilirim. 2-3 yıl futbol oynamaya devam edecektim, 3 yıl da genç takımda teknik direktörlük yapacaktım ya da A takımda asistan hoca olarak çalışabilirdim. Bu bana gösterilen bir saygıydı. Her zaman onlara minnettarım ve teşekkürü borç biliyorum. Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. 1-2 yıl daha üst seviyede oynayabilirim. Sonrasında antrenörlük yapmak istiyorum. Bir gün hocalık yapmak opsiyon elbette." diyerek sözlerini noktaladı.