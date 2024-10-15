Hasan Arat'tan Okan Buruk göndermesi: "Kamu vicdanına ters..."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu'nda restoran açılışına katıldı. Arat, açılış öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hasan Arat, "Bütün bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz sadece geldiğimizde çatıyı değiştirdik. Bunun ne kadar büyük bir iş olduğunu gördük. Taraftarımız Beşiktaş'ı başka statlarda oynamak zorunda kaldığında hiç yalnız bırakmadı. Devletimize teşekkür ediyoruz. Eski stadyumun olduğu yerde yeni stadyum yapılma imkanı verildiği için minnettarız." ifadelerini kullandı.

"TAKIMA ÇOK GÜVENİYORUZ"

Süper Lig'deki durumları için konuşan Hasan Arat, "Bu sezonun mutlaka iniş çıkışları olacaktır. Beşiktaş Kulübü, geçen sezon yaşanan sıkıntıların ardından büyük bir değişim yaşadı. Gidenlere hala maaş ödendiğini düşünecek olursanız, yükümüzün ne kadar ağır olduğunu anlarsınız. Geldiğimiz noktada çok iyi bir iskelet kurduğumuzu düşünüyoruz. Biz takımımıza çok güveniyoruz. Skorda inişler çıkışlar olur. Neticeleri analiz ederken, dünyanın sonu olmadığını anlamamız lazım. Beşiktaş takımı, Gio hocamız ve tecrübe sayesinde büyük bir ivme yakaladı." dedi.

"VAR ANINDA ÇAĞIRIYOR"

Başkan Hasan Arat, dün akşam oynanan İzlanda - Türkiye maçındaki hakem yönetimine de değindi. Arat, "Dün akşam İzlanda maçını izlediniz. Hakemler VAR konusunda hiç tereddüt etmiyor. Oynadığımız futbol çok doğru bir futboldu. Hakem kararları herkese örnek olmalı. VAR'ın anında devreye girmesi Türkiye'de birçok problemi bitirir. VAR'daki hakem dirayetliyse anında hakemi çağırıyor. Bu da vicdanları yaralamıyor. VAR güzel bir teknoloji ve bunu iyi kullanmak lazım." diye konuştu.

OKAN BURUK'A GÖNDERME

"Beşiktaş zaman zaman sıkıntılar çekiyor. Hocaların ceza kararından çektiği gibi. Bir hocanın ceza alıp diğerinin almaması kamu vicdanına ters şeyler."

"SEMİH BEŞİKTAŞ'IN EN DEĞERLİ VARLIKLARINDAN BİRİSİDİR"

Hasan Arat açıklamasının devamında Semih Kılıçsoy'a da değindi. Arat, "Semih'in A Milli Takım'ın bir parçası olması çok önemlidir. Hocasıyla birlikte Türkiye'ye ve dünyaya kendisini gösterecektir. Takımımızdaki tüm oyunculara ihtiyacımız tamdır. Semih, Beşiktaş'ın en değerli varlıklarından birisidir." sözlerini kullandı.