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Giriş Tarihi: 15.10.2024 21:53

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Beş başkanla bir TV programına çıkıp konuşacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki restoran açılışında konuştu. Hacıosmanoğlu, "Beş başkanla birlikte yemek yiyeceğiz, toplantı yapacağız sonra da bir televizyon programına çıkacağız." dedi.

İHA
İbrahim Hacıosmanoğlu: Beş başkanla bir TV programına çıkıp konuşacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'ndaki White Pepper Cafe'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda galibiyetini değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Maçta zemin, futbol oynamaya müsait değildi. Bir gün sonraya ertelenecekti. Bir madde kullanarak olayı çözdüler. Çok şükür bir sakatlık da olmadı. İstediğiniz zaman oluyor. Umarım takımımız bu yolda gider" dedi.

"BİZİM KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Türkiye'deki bütün futbol takımlarına hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten Hacıosmanoğlu, "Futbolun patronları, kulüp başkanları ile taraftarlardır. Ali Sami Yen ve Süleyman Seba gibi güzel anılmak istiyorsak, onları örnek almalıyız. Bizim kapımız, herkese açık" açıklamasında bulundu.

"BU OLAYLARDAN SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

İletişimin önemine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "Başkanlar da bu konuda benimle aynı fikirdeler. Topluma güzel örnek olmak istiyorlar. Başkan Hasan Arat'ın bir önerisi oldu. Beş başkanla birlikte yemek yiyeceğiz, toplantı yapacağız sonra da bir televizyon programına çıkacağız. Sadece futbolu değil, ülkenin sorunlarını da konuşacağız. Hasan Arat'a teşekkür ediyorum. Bu fikri o vermişti. Bu olaydan sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

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İbrahim Hacıosmanoğlu: "Beş başkanla bir TV programına çıkıp konuşacağız"
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