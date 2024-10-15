Meler’e yumruğa 13 yıl istendi

SÜPER
Lig'de 11 Aralık 2023'te Ankara'da oynanan MKE AnkaragücüÇaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski A.Gücü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sahaya girerek Meler'e yumruk atan ve ardından da darp eden sanıklardan Faruk Koca hakkında 3 ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Savcı, Koca'nın, Meler'e önce 'Seni öldüreceğim'
diyerek tehditte bulunduğunu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü kaydetti. Sanık Faruk Koca hakkında, 'Tehdit', 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama'
ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık'
suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Duruşma 11 Kasım'a ertelendi.