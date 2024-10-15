Mourinho’nun listesindeki ilk isim belli oldu!

Milli arada Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Devre arasında kanat takviyesi yapmayı planlayan yönetim Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandırdı.

Jose'nin listesinin ilk sırasında ise eski kulübü Manchester United'ın Fildişili yıldızı Amad Diallo var. İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; Jose, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu en öne yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diallo için dün "fichajes"te yer alan haberde; "Jose, Diallo'yu istiyor. Mantıksal olarak 'Özel biri' için onu almak bir fırsat. Ancak son karar daha verilmedi" ifadeleri yer aldı.

1 YIL OPSİYONU VAR

Atalanta'dan 2021'in ocak ayında 21 milyon 300 bin euroya transfer edilen Diallo, kırmızı-şeytanlarda beklentilerin altında kaldı.

Bu sezon da Erik ten Hag tarafından 10 maçta 543 dakika görevlendirildi ve 1 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu. (FOTOMAÇ)