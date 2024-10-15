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Giriş Tarihi: 15.10.2024 14:24

Son dakika: Fenerbahçe, İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi!

Fenerbahçe Kulübü, bir programa konuk olan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına cevap verdi. Sarı-lacivertli kulüp, Hatipoğlu'nun teklifini kabul ettiklerini duyurdu.

Son dakika: Fenerbahçe, İbrahim Hatipoğlu’nun açıklamalarına yanıt verdi!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına Fenerbahçe'den cevap geldi. Kulüpten yapılan açıklamada Hatipoğlu'nun önerisinin kabul edildiği bildirildi.

"İBRAHİM HATİPOĞLU'NUN TEKLİFİNİ KABUL EDİYORUZ"

Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

"Gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İbrahim Hatipoğlu'nun önerisine yönelik açıklamamızdır.

Sn. Hatipoğlu'nun "Son 2 yıl ve bu ilk 8 hafta dahil, tüm tartışmalı pozisyonlar, kulüplerin kabul edecekleri otoriteler tarafından değerlendirilsin. Hangi takım hakem hatalarından ne kadar puan kazanmış, ne kadar puan kaybetmiş, çıksın. O zaman gerçekler ortaya çıkar." teklifini kabul ediyoruz.

Öncelikle ve ivedilikle bu sezondan başlayarak ilk 8 haftanın değerlendirmesini yapmaya hazırız.

İstedikleri isimleri belirleyerek bu teklifi hayata geçirmek için en kısa sürede kendileriyle diyalog ve görüşme dahil her adımı atmaya hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna vurguluyoruz.

Böylelikle; şampiyonluk yarışında Türk Futbol tarihinin unutamayacağı skandal hakem hatalarının ve kritik dönemeçlerde yaşananların açıklığa kavuşacağına inanıyoruz."

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Son dakika: Fenerbahçe, İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi!
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