Türk yüreğiyle ilerliyoruz!

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, en keyif aldığı galibiyetlerden biri olduğunu söyledi. Neden bu kadar mutlu olduğuna ise24 şut, 4 golümüz var ve futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni daha çok gururlandırıyor" ifadeleriyle açıklık getirdi. İzlanda'nın Karadağ ile Galler maçlarında kalesine 10 ve 8 şut aldığını da vurgulayan İtalyan hoca, sözlerine şöyle devam etti:Çok önemli, anahtar bir maçtı. İkinciliği garantiledik ama birinci olmak istiyoruz. 4 tane farklı futbolcuyla 4 gol attık ve bu ayrı bir not.Takım ruhunun öne çıkması sonucunda bu tarz sonuçlar almak daha çok mutlu ediyor.İzlanda deplasmanında müthiş bir mücadele ortaya koyan Kenan Yıldız, maçın en çok adam geçen oyuncusuydu. Juventus'ta forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusu, müsabakanın ardından şöyle konuştu: "Türkçe konuşamadığım için özür diliyorum. En iyi şekilde öğrenip karşınızda olmak istiyorum. Rakibe saygı duyuyoruz ama biz de performansımızı ortaya koyduk. Takım halinde iyi oynadık. Sadece bunu söylemek istiyorum; çok gururluyum. Herkese teşekkür ederim, devam ediyoruz böyle."Jenerıklık bir gol atan İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ile bir diyaloğunu anlattı. Antrenmanda kaptana "Senin penaltılarını çıkaracak kaleci yok" dediğini belirten İrfan, "Nazar değdi, olabilir bunlar. Kaptanımız, bizim liderimiz. Maçan sonra da çok üzüldü ama söyledim ona önemli değil diye" ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu ile olan muhabbetini ise şöyle anlattı: "Kaleci bizi izlememiş, analiz yapamamış. Kerem aldığında yakına, ben uzağa iyi vururum. İki gol de muhteşemdi. Kerem de 'Seninki mi daha güzel benimki mi' dedi. Benimki daha önemli, onunki daha güzeldi diyebilirim. Bugün (dün) çok inançlı bir takım vardı, çok gurur duyuyorum takımla."