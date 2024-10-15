Süper Lig’de yabancı sınırı kararı! Hacıosmanoğlu açıkladı...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de yabancı sayısının serbest olacağını açıkladı.

Bir TV programına konuk olarak katılan İbrahim Hacıosmanoğlu: "1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz." dedi.

"AMACIMIZ HATALARI SIFIRA İNDİRMEK"

İlk 8 haftada adil bir yönetim olup olmadığı sorusu yönetilen Hacıosmanoğlu, "Sürekli kulüp başkanlarıyla iletişim halindeyim. Ben maç değil hakem seyrediyorum. Bizimle iletişim kurmak isteyen herkese kapımız açık. Amacımız bu hataları sıfıra indirmek. Bir anda siyahı beyaz yapamıyorsunuz. Genç pırıl pırıl hakemlerimiz var. Eksik yönlerini tamamlayacağız. Ceferin'den rica ettim ve en iyi hocalardan birini istedim. O da sağ olsun Portekizli hakemi gönderdi. 2 sene burada kalacak. İnşallah bunun meyvesini alacağız." yorumunda bulundu.

"GENÇ HAKEMLER YETİŞTİRECEĞİZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmaları için de "Hakem sorununu yerli hakemle çözeceğiz. Genç hakemler yetiştireceğiz." diye konuştu.

"ASLAN GİBİ MÜCADELE ETTİLER"

Dün oynanan İzlanda maçı ile ilgili de konuşan TFF Başkanı, "Samsun'da 38 dereceydi hava. Oradan eksi derece olan bir yere gittik. İlk başta oynanmaz diyorlardı. Saha ne kadar çözülse de altı beton gibiydi. Ama bizim için iyi oldu. Çocukları tebrik ediyorum. Bence bu milli takım kadrosu hem tarihin en iyi jenerasyonu hem de en karakterli kadrosu. Oyuncularımız aslan gibi mücadele etti" ifadelerini kullandı.

"BODRUM'DA 4 BİN TANE VİLLA YAPIYORUZ"

İbrahim Hacıosmanoğlu, "22 senedir Dünya Kupası'na katılmıyoruz. Böyle bir imkan varsa sadece futbolcular değil siz de yönetim olarak elinizden geleni yapacaksınız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapıyoruz. Futbolcu arkadaşlarımıza 'Dünya Kupası'na katılırsanız eviniz hazır' dedim. Sadece onunla da kalmaz. Orada başarı gelirse hayal etmeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Evleri kendi cebimden vereceğim. Federasyon bütçesiyle ilgisi yok. Öyle saçma şey olur mu?" şeklinde konuştu.