40 oyuncu ile çalıştı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, göreve geldiği günden bu yanaİtalyan hocanın en çok şans tanıdığı isimler ise Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız oldu.Vincenzo Montella'nın 17 maçlık döneminde Abdülkerim 1260 dakika sahada kalarak en çok süre bulan oyuncu oldu. Abdülkerim'i 1121 dakika ile kaptan Hakan Çalhanoğlu takip ederken, Barış Alper 960, Kenan Yıldız ise 913 dakika sahada kaldı.İtalyan hoca yönetiminde en fazla maça çıkan oyuncular iseBenficalı yıldız, sadece İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında süre bulamadı.