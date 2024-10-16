40 oyuncu ile çalıştı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, göreve geldiği günden bu yana 17 maça çıkarken bu karşılaşmalarda tam 40 farklı futbolcuya şans verdi.
İtalyan hocanın en çok şans tanıdığı isimler ise Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız oldu.
İKİNCİ SIRADA KAPTAN VAR
Vincenzo Montella'nın 17 maçlık döneminde Abdülkerim 1260 dakika sahada kalarak en çok süre bulan oyuncu oldu. Abdülkerim'i 1121 dakika ile kaptan Hakan Çalhanoğlu takip ederken, Barış Alper 960, Kenan Yıldız ise 913 dakika sahada kaldı.
KEREM&KENAN FARK YARATTI
İtalyan hoca yönetiminde en fazla maça çıkan oyuncular ise Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız oldu. Kerem, 17 maçında 16'sında sahaya ayak bastı.
Benficalı yıldız, sadece İtalya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında süre bulamadı. Kenan da 16 maça çıkarken, genç futbolcunun forma giymediği tek maç Letonya olarak kayıtlara geçti.