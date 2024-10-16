Beşiktaş’tan Milot Rashica için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova'nın dün Güney Kıbrıs ile oynadığı maçta sakatlanan Milot Rashica'nın sağlık durumuna dair bir açıklama yayınladı.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milot Rashica'nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü saat 16.00'da Konyaspor'u konuk edecek. Kosovalı futbolcunun, bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Milot Rashica, bu sezon 12 maçta süre alırken, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asist kaydetti.