Buruk gönderme!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'ndaki bir restoranın açılışında açıklamalar yaptı. Yardımcı antrenörleri Serdar Topraktepe'ye verilen 2 maç men cezası üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme yapan Arat, "Başka takım hocalarının ceza almayıp, bizim hocamızın ceza alması kamu vicdanını yaralayan şeyler.Sadece taraftara yönelik konuşma yapan yöneticilerin de artık kendine çekidüzen vermelerini rica ediyoruz" dedi. Takımın durumu hakkında, "Bu sezonun mutlaka iniş çıkışları olacaktır. Beşiktaş Kulübü, geçen sezon yaşanan sıkıntıların ardından büyük bir değişim yaşadı.Beşiktaş takımı, Gio hocamız ve tecrübe sayesinde büyük bir ivme yakaladı" ifadelerini kullandı.Restoran açılışında davetliler arasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek de vardı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile birlikte üç başkan, birlikte açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "İnsanlar iletişim halinde olursa sonuç alırsınız. Sağ olsun başkanlar güzel mesajlar verdiler. Bu böyle devam edecek.dedi. Özbek de "Çekişmek yerine bir mutabakatla ve bir anlayış içerisinde Türk futboluna hizmet etmekten başka bir amacımız olmamalı. İlk toplantımızı burada yapıyoruz" diye konuştu.Başkan Hasan Arat, A Milli Takım'da forma şansı bulamayan genç oyuncuları Semih Kılıçsoy'un durumu hakkındaki soruya da şu yanıtı verdi: