Buruk gönderme!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadı'ndaki bir restoranın açılışında açıklamalar yaptı. Yardımcı antrenörleri Serdar Topraktepe'ye verilen 2 maç men cezası üzerinden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme yapan Arat, "Başka takım hocalarının ceza almayıp, bizim hocamızın ceza alması kamu vicdanını yaralayan şeyler. Biz barış ortamının devam etmesini istiyoruz.
Sadece taraftara yönelik konuşma yapan yöneticilerin de artık kendine çekidüzen vermelerini rica ediyoruz" dedi. Takımın durumu hakkında, "Bu sezonun mutlaka iniş çıkışları olacaktır. Beşiktaş Kulübü, geçen sezon yaşanan sıkıntıların ardından büyük bir değişim yaşadı. Geldiğimiz noktada çok iyi bir iskelet kurduğumuzu düşünüyoruz. Biz takımımıza çok güveniyoruz.
Beşiktaş takımı, Gio hocamız ve tecrübe sayesinde büyük bir ivme yakaladı" ifadelerini kullandı.
5 BAŞKAN BİRLİKTE TV'DE!
Restoran açılışında davetliler arasında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek de vardı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile birlikte üç başkan, birlikte açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, "İnsanlar iletişim halinde olursa sonuç alırsınız. Sağ olsun başkanlar güzel mesajlar verdiler. Bu böyle devam edecek. Hasan Arat başkanımızın bir önerisi oldu. Büyük kulüpler her seferinde bir yemekte bir araya gelecek. Sonra da hep beraber 5'imiz bir TV programına çıkıp konuşacağız"
dedi. Özbek de "Çekişmek yerine bir mutabakatla ve bir anlayış içerisinde Türk futboluna hizmet etmekten başka bir amacımız olmamalı. İlk toplantımızı burada yapıyoruz" diye konuştu.
DÜNYAYA KENDİNİ GÖSTERECEK
Başkan Hasan Arat, A Milli Takım'da forma şansı bulamayan genç oyuncuları Semih Kılıçsoy'un durumu hakkındaki soruya da şu yanıtı verdi: "Semih'in A Milli Takım'ın bir parçası olması çok önemlidir. Hocasıyla birlikte Türkiye'ye ve dünyaya kendisini gösterecektir. Takımımızdaki tüm oyunculara ihtiyacımız tamdır. Semih, Beşiktaş'ın en değerli varlıklarından birisidir."