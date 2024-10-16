Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı!

Milli arada sonra Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:
Trabzonspor-Başakşehir | Zorbay Küçük
Eyüpspor-Göztepe | Turgut Doman
Antalyaspor-Galatasaray | Ali Şansalan
Sivasspor-Hatayspor | Mehmet Türkmen
Beşiktaş-Konyaspor | Kadir Sağlam
Alanyaspor-Kasımpaşa | Cihan Aydın
Samsunspor-Fenerbahçe | Muhammet Ali Metoğlu
Bodrum FK-Çaykur Rizespor | Oğuzhan Çakır