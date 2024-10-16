Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 16.10.2024 16:19 Son Güncelleme: 16.10.2024 16:44

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın maçlarını yönetecek olan hakemler belli oldu.

Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı!

Milli arada sonra Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

Trabzonspor-Başakşehir | Zorbay Küçük

Eyüpspor-Göztepe | Turgut Doman

Antalyaspor-Galatasaray | Ali Şansalan

Sivasspor-Hatayspor | Mehmet Türkmen

Beşiktaş-Konyaspor | Kadir Sağlam

Alanyaspor-Kasımpaşa | Cihan Aydın

Samsunspor-Fenerbahçe | Muhammet Ali Metoğlu

Bodrum FK-Çaykur Rizespor | Oğuzhan Çakır

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA