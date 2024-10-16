Süper Lig’de 9. haftanın hakemleri açıklandı!

Milli arada sonra Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 9. haftasında görev alacak hakemler şunlar:

Trabzonspor-Başakşehir | Zorbay Küçük

Eyüpspor-Göztepe | Turgut Doman

Antalyaspor-Galatasaray | Ali Şansalan

Sivasspor-Hatayspor | Mehmet Türkmen

Beşiktaş-Konyaspor | Kadir Sağlam

Alanyaspor-Kasımpaşa | Cihan Aydın

Samsunspor-Fenerbahçe | Muhammet Ali Metoğlu

Bodrum FK-Çaykur Rizespor | Oğuzhan Çakır