Victor Osimhen: "Burada çok mutluyuz"

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, 9. haftada Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılılar, karşılaşma öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanı öncesinde yıldız futbolcu Victor Osimhen, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

Osimhen, "Benim için Galatasaray'a gelmek ayrıcalık. Drogba da burada oynamıştı, kahramanlarımdan bir tanesi. Galatasaray taraftarlarına da teşekkürler. Buradaki herkes beni çok iyi karşıladı. Çok büyük bir kulüpteyim. Ben de bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım."

"AİLE OLARAK BURADA ÇOK MUTLUYUZ"

Nijeryalı oyuncu, "Ben 3-4 ay sonrasında ayrılacaktım, başka yerlere gidecektim, o sırada Okan Buruk ile konuştum. Beni baba olarak, hoca olarak, insan olarak derinden etkiledi. Takımın ne kadar kaliteli olduğunu, büyük hedefleri olduğunu iletti. Bu oyuncularla oynamak, başarılara imza atmak ikna ediciydi. Buraya gelince ne kadar ciddi bir kulüp olduğunu gördüm. Aile olarak burada çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.