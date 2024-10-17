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Giriş Tarihi: 17.10.2024 17:27

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

AA
Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı Lacivertliler, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı.

Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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