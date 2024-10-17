Ölene kadar peşlerinde olurum

AHMET ÇAKAR

LEVENT TÜZEMEN

GÜRCAN BİLGİÇ

BÜLENT TİMURLENK

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu son 2 yıl artı sezonun ilk 8 haftasındaki tüm tartışmalı pozisyonların, kulüplerin de kabul edeceği otoriteler tarafından değerlendirilmesi önerisini getirdi. Fenerbahçe teklifi hemen kabul etti. Böyle bir şey olabilir mi? Yoksa yine boş bir söylemle gündemi meşgul mü ediyorlar? Diyelim ki incelendi, sonucu uygulamaya konulabilir mi?'rest' dedi, Fenerbahçe gördü… Son iki sene ve bu sezonun 8 maçının incelenmesini istiyorlar. Kısaca soytarıca bir iş… Avrupalılar bize nereleriyle güleceklerini şaşırdılar. Ne olacak yani incelendikten sonra!Fenerbahçe'nin bu resti görmesi üzerineAyrıca diyelim ki iki taraf da kabul etti.Ben bu işin içinde olmam, olanlara da tavsiyem; olmasınlar. Hiçbir eski hakem kendisini böyle bir rezil ortamda kullandırmamalı. Tam bizim ülke futboluna yakışan girişimler vuku buluyor. Galatasaray ve Fenerbahçe tüm hakem rezilliklerinin kendilerine yapıldığını düşünüyor. Oysa aşağıda neler oluyor neler. Türkiye'de bir tek bu iki takım yok. 100'lerce profesyonel kulüp var.Türk futbolunda kardeşlik ortamı olması mümkün değil. Bunun olmasını engelleyenler de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başkanları. İkisi de birbirini yıpratmak için fırsat kolluyor.Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan'a seslenmek istiyorum; en ufak hatada bel altına giren bu adamlara alet olmayın.30 senedir her evin güzel evladıydı. Firara giderdi, kutular açardı, Survivor'da 'sen sus, sen zıpla' derdi ama onu o zaman herkes severdi. Fenerbahçe asbaşkanı oldu, kavga etmeye karar verdi.kavga etmeyen ev kedisini sokağa atarsanız paramparça ederler. Şu andaBaşkanı Dursun Özbek, 4 Büyükler olarak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir araya geldikleri görüşmenin akabinde Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'ı hedef alan söylemleri için şu yorumu yapmıştı;Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun, 'Son iki sezonki maçlardaki pozisyon hataları incelensin, kim haklı kim haksız görülsün" açıklamasına Fenerbahçe de haklı olarak "Hadi masaya oturup tartışalım" karşılığını verdi.Galatasaray iki yıl üst üste şampiyon olmuş, ligler tescil edilmiş, yeni sezonda da Okan Buruk ve öğrencileri hem lig hem de Avrupa Ligi'nde yola yenilgisiz devam ediyor.Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek eğer kulüpler arasında kardeşlik ikliminin devam etmesini istiyorsa yöneticilerin tartışma yaratacak açıklamalar yapmasına izin vermemelidir.geriye dönüp bu incelemeyi yapmanın kime ne faydası olur?yaşananların tadını çıkarın, mümkünse polemik kapısını açacak yorumlardan kaçının.sezon da benzeri oldu. Dönemin Galatasaray yöneticisi Erden Timur, tüm tartışılan hakem kararları için bu uygulamayı yapacaklarını söyledi. Fenerbahçe başkanı, üç-dört defa bu tartışmayı önerdi ama yanıt alamadı.Fenerbahçeliler özellikle son iki sezondur tartışılan hakem kararlarının hep Galatasaray'dan yana olduğunu iddia ettiler.deyimleri de bu kararlardan sonra ortaya çıktı. Yine ligin beşinci haftasında faul sayıları üzerinde sarı kart tartışması ortaya çıktı. Ortalama 5-6'ydı, Galatasaray'ınki 30'lara denk geliyordu. Böyle bir ortamda İbrahim Hatipoğlu'nun çağrısı çok önemli. Fenerbahçe'nin de bu çıkışı olumlu karşılaması,Tabii, yine lafta kalmazsa... Hatipoğlu şu anda söylediklerinin esiri oldu. Ligin kalan bölümünde artık hakemler de taktir haklarında daha dikkatli olmak zorunda. Çünkü bu organizasyon gerçekleşirse, onları koruyacak, algılarla koltuklarının altına alacak bir kulüp de bulamayacaklar.Fenerbahçe'nin yaklaşımını önemsemeli ve ligin "raconunu" kesecek, daha "inandırıcı" olacak, kimseye "başka laf" bırakmayacak,sezon artı 8 haftada iki takımın oynadığı maçları eski hakemleri toplayıp izleteceksiniz, buradan da biri haklı çıkacak… Öneriyi getirenlerin de kabul edenlerin de boş vakti çok demek ki… Asıl problem şu; Türkiye'de başkanlar ve yöneticiler, takımlarını şampiyon yaptıklarını zannediyorlar. Ya da takımları şampiyon olmadığında taraftar ilk suçlu olarak ilk sıraya onları yazıyor. Bunun sebebi şu; Avrupa'nın hiçbir yerinde haftanın 7 günü konuşan başkan ve yöneticiler yok. Ben buna sahne çalmak derim. Bu oyun; teknik adam ve futbolcuların oyunu… Geçen sezon eski TFF kalkıp üç tane maça yabancı VAR hakemi getirdi. Niye? Kalan 7 maç önemli değil miydi? Küme düşme hesaplarını, Avrupa'ya gitmeyi ilgilendirmiyor muydu o 7 maç?Nedir bu zihniyet? Şampiyonluğu kaçırdığında rakibin hakemler sayesinde şampiyon olduğunu düşünüp, kendisi şampiyon olduğunda hakemlere rağmen ipi göğüslediğine inanmak. Oyuna böyle baktığında iş Cervantes'in Don Kişot romanına dönüyor. Savaş dur yel değirmenleriyle. Yine boş vakti olan otursun maçları izlesin.