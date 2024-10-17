Son dakika: Fenerbahçe’de İsmail Yüksek kararı!

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme pazarlığı yaptığı İsmail Yüksek için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri harekete geçmiş durumda.

Transferin son günü kiralama teklifi yapan Atletico Madrid'in yanı sıra Roma ve Benfica da devre arasında onun için düğmeye basabilir.

Son iki sezonda gösterdiği müthiş performansla Avrupa transfer piyasasında adını duyurmaya başlayan İsmail Yüksek ayrılabilir.

FENERBAHÇE UZATMAK İSTİYOR AMA

Fenerbahçe yönetiminin yeni sözleşme görüşmeleri yaptığı milli futbolcuyla ilgili ara transfer döneminde çok sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. İsmail'le yakından ilgilenen kulüplerin başında Atletico Madrid geliyor.

İspanyol devi yaz transfer döneminin son gününde Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmış ancak yönetim bu teklifi geri çevirmişti.