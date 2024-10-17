Thomas Tuchel İngiltere'yi karıştırdı! "Kara bir gün"

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki kötü futbol sonrası Gareth Southgate ile yollarını ayıran İngiltere Milli Takımı'nda yeni teknik direktör Thomas Tuchel oldu.

Geçici olarak görevi devralan Lee Carsley'nin kasım ayındaki Uluslar Ligi maçlarında takımın başında olacağı, Tuchel'in ise 1 Ocak'ta göreve başlayacağı belirtildi. Alman çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Bu ülkede uzun zamandır oyuna karşı kişisel bir bağ hissediyorum" dedi. Ancak İngiliz basını, bu seçimi çok sert eleştirdi.

"İNGİLTERE İÇİN KARA GÜN"

"İngiltere için kara bir gün" başlığını atan Daily Mail, Tuchel kararının panikle alındığına vurgu yapılarak Alman hoca için, "Kiralık silah" benzetmesi yaptı. Mirror, "Milli takımın başına ilk kez bir Alman geçerken İngiltere'nin, en büyük rakiplerinden bir antrenör tarafından yönetileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. BBC'de ise "Bu tercih bir ihanet ve kendi ülkesinde yetişen teknik direktörlük yeteneklerine hakaret olarak görülüyor" yorumu yapıldı.