Arda ve Kenan’a büyük onur

Golden Boy Ödülü'nde finale kalan 20 genç futbolcu açıklandı. Tuttosport tarafından düzenlenen ve genç futbolcular için Avrupa'nın en prestijli ödülü olan yarışmada Real Madrid'de oynayan Arda Güler ile Juventus forması giyen Kenan Yıldız da finaldeki listede yer aldı. Diğer adaylar şunlar: Lamine Yamal, Pau Cubarsi (Barcelona), Joao Neves, Warren Emery, Desire Doue (PSG), Garnacho, Kobbie Mainoo, Leny Yoro (M.United), Savio, Rico Lewis (M.City), Pavlovic, Mathys Tel, (Bayern Münih), Jorrel Hato (Ajax), Jamie Bynoegittens – (B.Dortmund), Cristhian Mosquera (Valencia), Adam Wharton (Crystal Palace), Oscar Gloukh (Salisburgo), Samuel Omordion (Porto).