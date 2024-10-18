Filistin paylaşımı Portekiz’i salladı

Portekiz'de Benfica forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, İsrail'in saldırısı altındakiX hesabındanifadelerini kullanan 24 yaşındaki oyuncunun mesajı, 9 milyon etkileşimle 160 binden fazla beğeni aldı ve 5 bine yakın da yorum yapıldı. Kerem'in paylaşımı, uluslararası çapta büyük destek görürken Portekiz'de de manşetlere çıktı. İşte detaylar:Filistin'deki 'katliama' son verilmesi çağrısında bulundu:Aktürkoğlu İsrail- Filistin çatışmasını anlattı:AktürkoğluFilistin hakkında konuştu:KeremAktürkoğlu'ndanFilistin'dekiyönelikçağrı.Aktürkoğlu, Galatasaray'dayken Filistin'e dair çok defa mesajlar paylaştı. Hiçbir futbolcunun kolay kolay yapmadığı satırlara korkmadan imza attı. Benfica'ya gittikten sonra da devam etti. Bugün Avrupa ve dünyada bu katliama tepkilerini dile getiren isimler ya kadro dışı kaldı ya da sözleşmeleri feshedildi.Bir Türk futbolcunun bunu başarmış olması gurur verici. Benfica'da hem futbolu hem de vicdanı ile yüreğini ortaya koydu. Harikalar yaratıyor. İsrail, bütün bu yaşattıklarına rağmen tüm spor aktivitelerinde yer almaya devam ediyor.O kadar şikayete rağmen özellikle FIFA ve UEFA,modunda. Vicdan yoksunları, utanmazlar... Kadınlar, çocuklar ölüyor, diri diri yanıyor. Bu kadar kör olmayı nasıl başarabiliyorsunuz?