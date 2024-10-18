Filistin paylaşımı Portekiz’i salladı

Portekiz'de Benfica forması giyen A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiği Türkçe ve İngilizce paylaşımı geniş yankı uyandırdı.
X hesabından "Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Buna sessiz kalamıyorum. Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı. Artık yeter!"
ifadelerini kullanan 24 yaşındaki oyuncunun mesajı, 9 milyon etkileşimle 160 binden fazla beğeni aldı ve 5 bine yakın da yorum yapıldı. Kerem'in paylaşımı, uluslararası çapta büyük destek görürken Portekiz'de de manşetlere çıktı. İşte detaylar:
RECORD:
Filistin'deki 'katliama' son verilmesi çağrısında bulundu: "Katliam durmalı!"
A BOLA:
Aktürkoğlu İsrail- Filistin çatışmasını anlattı: "Sessiz kalamam."
O JOGO:
Aktürkoğlu
Filistin hakkında konuştu: "Bir milletin yok edilmesi, katliam son bulmalı."
MAIS FUTEBOL:
Kerem
Aktürkoğlu'ndan
Filistin'deki 'çocuk ve sivil katliamına'
yönelik
çağrı.
ANALİZ
Murat ÖZBOSTAN
Aktürkoğlu vicdanı ile yüreğini ortaya koydu
Kerem
Aktürkoğlu, Galatasaray'dayken Filistin'e dair çok defa mesajlar paylaştı. Hiçbir futbolcunun kolay kolay yapmadığı satırlara korkmadan imza attı. Benfica'ya gittikten sonra da devam etti. Bugün Avrupa ve dünyada bu katliama tepkilerini dile getiren isimler ya kadro dışı kaldı ya da sözleşmeleri feshedildi. Ama Kerem, Benfica'da hiçbir şeyi düşünmeden bu paylaşımı yaptı ve ülkenin en önemli gazetesinde manşet oldu.
Bir Türk futbolcunun bunu başarmış olması gurur verici. Benfica'da hem futbolu hem de vicdanı ile yüreğini ortaya koydu. Harikalar yaratıyor. İsrail, bütün bu yaşattıklarına rağmen tüm spor aktivitelerinde yer almaya devam ediyor. FIBA, FIFA, UEFA ve CEV uyuyor, kulağının üstüne yatıyor.
O kadar şikayete rağmen özellikle FIFA ve UEFA, "Görmedim, duymadım. Bana ne"
modunda. Vicdan yoksunları, utanmazlar... Kadınlar, çocuklar ölüyor, diri diri yanıyor. Bu kadar kör olmayı nasıl başarabiliyorsunuz? Türkiye'de bazı dünya yıldızlarından bir ses çıkmadı. Şaşırıyorum.