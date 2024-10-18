GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da gündem yeniden Boey

Bayern Münih, geçen sezon ara transferde rekor ücretle Galatasaray'dan aldığı Sacha Boey'de büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Alman kulübü hem sık sık sakatlandığı hem de performansı düşük olduğu gerekçesiyle Fransız sağ beki kiralık vermeyi ya da satmayı düşünmeye başladı.

Sağ bek Jelert'te umduğunu bulamayan Galatasaray ise Boey'in durumunu yakından takip ediyor. Sızan bilgilere göre Bayern Münih, Boey'i kiralamaya karar verirse Cimbom devreye girecek. Geçen ay menisküs ameliyatı olan Boey'in kasımda sahalara dönmesi bekleniyor. (Fotomaç)

