Galatasaray’da Jelert gerçeği ortaya çıktı! Transfer listesinde...

Galatasaray'ın Sacha Boey'i Bayern Münih'e satması sonrasında bu bölgeye tam 9 milyon Euro (332 milyon TL) bonservis ödeyerek aldığı Elias Jelert, beklentilerin uzağında kaldı. Şu ana kadar oynanan 10 maçın 3'ünde ilk 11'e girebilen Danimarkalı, ne savunma ne de hücumda güven verdi.