İrfan Can ile Mourinho arasında geçen diyalog!

Gol attıkça hırslandığının altını çizen İrfan Can, "Milli Takım'a gitmeden önce de hırslıydım. Bu gollere ihtiyacım vardı. İnşallah burada da devam edebilirim. Samsun deplasmanı zor. Oradaki zemin de çok iyi değildi. Ama inşallah orada da gol atarım. Geçen sene deplasmanda asist yapmıştım, içeride gol atmıştım ve inşallah Samsun'a gol atarım" dedi.

Sarı-lacivertli oyuncu, hedeflerinden birinin de Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi'ndeki bir maçta hat-trick yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.