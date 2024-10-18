Kulağını tıkadı formayı istiyor

Son 7 maçta kulübede kalan Semih Kılıçsoy, formayı geri almak için geliyor. A Milli Takım kadrosunda da yer alan ancak Karadağ ve İzlanda maçlarında süre bulamayan genç oyuncu, dış seslere kulağını tıkadı, sadece futbola odaklandı.
Geçen sezonun Beşiktaş adına yıldızı olan ve çıkışı ile tüm futbolseverlerin alkışlarını alan 19 yaşındaki oyuncu, 2024- 25 sezonuna kötü başladı. Eylül- Ekim aylarında ise yerini kaptırdı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'a kendisini göstermek isteyen oyuncu idmanlarda da vites yükseltti. Milot Rashica'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Konyaspor ve Lyon maçlarında 11'de yer almayı hedefleyen genç yıldız, eskisinden daha güçlü geri dönüş yapacağına inanıyor.
Semih'in teknik ekibe de "Forma giymeye hazırım. Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. Şans bekliyorum"
dediği aktarıldı.
HERKES IZINDE GENÇLER İDMANDA
Milli
arada takıma 4 günlük izin veren teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, takımı Salı günü tesislerde toplayarak çalışmalara başlamıştı. Çarşamba günü de antrenman yaptıran Hollandalı teknik adam, iki günlük idman sonrası öğrencilerine 1 gün daha izin verdi. Futbolcular, dün toplanmadı ancak Semih Kılıçsoy, Emirhan Topçu ve Ersin Destanoğlu tesislere gidip bireysel olarak antrenörle birlikte özel çalışma yaptı.