Okan Buruk’tan flaş Ziyech kararı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Osimhen ile Ziyech'in bu maçta forması giymesi bekleniyor.

ELFSBORG MAÇINDA 'HAKİM'İYET ZİYECH'İN!

Milli arada antrenman kaçırmayan Hakim Ziyech, Antalyaspor maçı kadrosunda olacak. Oyunun gidişatına göre ikinci yarıda süre alacak Faslı'nın, Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg maçına ise ilk 11'de başlayacak. Son transfer Sallai'nin ismi Avrupa Ligi'ne eklenmedi ve Elfsborg'a karşı yok.