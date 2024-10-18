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Giriş Tarihi: 18.10.2024 15:33 Son Güncelleme: 18.10.2024 15:33

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak için sahaya çıkacak

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini yenerse Fenerbahçe’nin en uzun deplasman galibiyet serisi rekorunu kıracak.

Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe’nin rekorunu kırmak için sahaya çıkacak

Fenerbahçe, 2011 yılında üst üste 12 deplasman maçından galibiyet alarak bu alandaki rekoru elinde bulunduruyordu. Ancak Galatasaray, 21 Ocak 2024'ten bu yana çıktığı 12 deplasman maçından galibiyetle ayrıldı. Aslan, en son 11 Ocak 2024'te Sivasspor ile berabere kalmıştı.

Galibiyet serileri

Galatasaray, yakaladığı bu seri ile Fenerbahçe'nin deplasman galibiyet serisini egale etmişti. Bu hafta sonu Galatasaray 3 puanla dönerse lig tarihindeki en uzun deplasman galibiyet serisine sahip olacak.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon da 10 maçlık deplasman galibiyet serisi yakalamıştı. Ancak yine Sivasspor deplasmanında bu seri bozulmuştu. Bu iki takımın yanı sıra Beşiktaş, 2 kez ve Trabzonspor da bir kez bu listede yer aldı.

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Son dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'nin rekorunu kırmak için sahaya çıkacak
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