Son dakika: Galatasaray kancayı taktı! Randers forması giyen 20’lik Simen Nordli’ye yakın takip

Sezon başında kanat pozisyonundaki planlamayı doğru yapamayan Galatasaray ara transfer döneminde bu bölgeyi takviye etmek istiyor. Çok sayıda isimle ilgili çalışmalarda bulunan Sarı- Kırmızılılar'ın aynı zamanda İskandinav ülkelerinde genç yıldız avına çıktığı belirtiliyor.

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Scout ekibinin Randers formasını giyen Simen Nardli'yi yaklaşık 1.5 yıldır yakından izlediği ve 20 yaşındaki futbolcunun bu sezonki performansı sonrası direkt transfer hedefi olarak belirlendiği öğrenildi.

Danimarka Ligi'nde 11 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistlik harika bir performans sergileyen Nardli gösterdiği performansın ardından U21 takımında da forma giymeye başladı.

Her iki ayağını da çok etkili bir şekilde kullanabilen genç yıldız 10 numara pozisyonunda da görev yapabiliyor. Teknik heyetin onay vermesi durumunda Simen Nardli ile ilgili ara transfer döneminde resmi girişim yapılabileceği belirlendi.

5 LİGİN RADARINDA

3 yıl önce Victor Nelsson'u, bu sezon başında da Elias Jelert'i Kopenhag'dan transfer eden Galatasaray'ın başta Danimarka olmak üzere İskandinav liglerine yoğun bir ilgi gösterdiği biliniyor.Bu sezon çok önemli bir çıkış yakalayan Simen Nardli'nin Avrupa'nın 5 büyük liginden bazı takımların da dikkatini çektiği öğrenildi.

Galatasaray'ın bu oyuncuyu kaptırmamak için daha hızlı davranarak işi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.Takvim