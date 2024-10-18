TFF Tahkim Kurulu, liste dışı kalan hakem ve gözlemcilerin itirazlarını reddetti

Tahkim Kurulu, TFF'nin internet sitesinde 28 Ağustos'ta Merkez Hakem Kurulu tarafından yayımlanan "2024-2025 sezonunda görev alacak klasman hakem ve gözlemci listelerine" itirazları inceledi.

Tahkim Kurulu, bu sezon görev almayan 12 hakemin itirazını reddetti.

Başvuran hakemler arasında; Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Erdem Bayık, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Mustafa Sönmez, Serkan Ok, Serkan Tokat ve Tugay Kaan Numanoğlu ile gözlemciler; Alpaslan Dedeş, Emre Altun, İsmail Şencan, Mesut Çarık, Orkun Aktaş, Süleyman Abay ve Taner Gizlenci yer alıyordu.