TRABZONSPOR HABERLERİ: Berghuis’in menajerinden Trabzonspor açıklaması

Bu sezon yaptığı transferlere rağmen istediği sonuçları alamayan Trabzonspor'da ocak ayı iple çekiliyor. Teknik heyet ve yönetim, kadroya dahil olacak ve kulüpten gönderilecek oyuncular hakkında değerlendirmede bulunuyor. Bordo-Mavili ekipte özellikle hücum hattında yaşanan sıkıntılara neşter vurmak ve oyuncu kalitesini daha da yukarı çekmek üzere plan yapılıyor. Transfer olduğu günden bu yana neredeyse bölgesinde alternatifsiz olan Edin Vişça'nın sakatlık, ceza veya formsuzluğu gibi durumlarda bu mevkiye takviye yapmak isteyen Fırtına'nın listesine flaş bir isim girmişti. Karadeniz temsilcisinin Steven Berghuis işin girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

"AMSTERDAM'DAN AYRILMAYACAK"

Hollandalı oyuncunun menajeri Guido Albers açıklamalarda bulundu. Albers, futbolcusunun Ajax'tan ayrılmayacağını ve kariyerini Amsterdam'da sürdüreceğini belirterek Trabzonspor'dan herhangi bir ilgi olmadığını dile getirdi. Berghuis'in adı daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı. Steven Berghuis bu sezon 7 karşılaşmada 368 dakika forma giyebildi. Bu sezon zaman zaman sakatlıklar da yaşayan deneyimli kanat oyuncusu, bireysel olarak maç formu yakalamaya çalışıyor. Berghuis 7 karşılaşmada 1 gol atıp 2 de asist yaptı ve 368 dakika sahada kaldı. (Takvim)

