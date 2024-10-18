Trent Alexander Arnold’un yeni takımını duyurdular!

Liverpool'un dünya futboluna kazandırdığı Trent Alexander Arnold'un sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor. İngiliz yıldızın hangi takıma gideceği merak ediliyor.

YENİ ADRESİ REAL MADRİD OLACAK İDDİASI

İspanyol Radio Marca'nın haberine göre; 26 yaşındaki İngiliz oyuncu, kendisine talip olan Real Madrid'e transfer olmaya sıcak bakıyor. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun, 1 Ocak itibariyle dünya devi Real Madrid ile ön mukavele imzalamakta serbest olacak. Fakat Arnold'ın transferinin ocak ayında resmiyete kavuşmasının ihtimal dışı olmadığı ifade edildi.