TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’den açıklama

"Müvekkilim M. Oğuz Tongsir bilindiği üzere 52 yıllık meslek yaşamında Türkiye'nin en değerli gazete ve TV kanallarında spor yazarlığı, sunuculuk ve yorumculuk yapmıştır. Bugüne kadar meslek onuru, etik ilkeleri ve yasaların çizdiği hudutlar içinde kalmış, toplumun ve meslektaşlarının geniş kesiminin saygı ve sevgisine mazhar olmuştur. 2015 yılından itibaren başarıyla yürüttüğü Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığı'na delegelerin büyük memnuniyeti ve teveccühü ile 2024 yılı mayıs ayı itibarıyla 4. kez başkan olarak seçilmiştir. Müvekkilim başkanlık görevini her zaman Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin 1963 yılından bu yana toplumda ve uluslararası alanda inşa ettiği saygınlık ve misyona yakışır şekilde ifa etmiştir.Müvekkil hakkında bir kısım medya organları tarafından haberleştirilen, görevini ifa ederken toplumsal manevi hassasiyetleri göz ardı ettiğine dair gerçek dışı iddialar nedeniyle hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış halen devam etmektedir. TSYD'nin kurulduğu günden beri tüm toplum kesimlerine eşit mesafedeki saygılı tutumu müvekkilimin başkanlığı süresince değişmemiş, derneğin kuruluş amaçları dışında hiçbir faaliyet yürütülmemiştir.Bu kapsamda müvekkilin başkanlık yaptığı dönemde de derneğe ait spor tesislerinin tüm üyelerine kullandırılmasında hiçbir ayrım gözetilmemiştir. Farklı manevi duygu ve hassasiyetlerin karşılanması amacıyla derneğe ait açık ve kapalı havuzların kullanımı programlanmıştır. Bu kapsamda 29/08/2024 tarihinde gerçekleştiği iddia olunan olayda da ilgililerine bu durum izah edilmesine, kapalı yüzme havuzunun tüm gün kullanımının mümkün olduğuna dair açıklamaya rağmen işbu husus göz ardı edilerek TSYD ve özelinde başkanlık görevini yürüten müvekkilim hakkında asılsız iddialar ortaya atılmıştır. Müvekkilim toplumsal birlik ve beraberliğe zarar verilmemesi adına bugüne kadar Türk adaletine saygı göstermiş ve kendisini yargı makamları önünde ifade etmiştir.Söz konusu süreç TSYD'nin, İçişleri Bakanlığınca olağan süresi dışında denetimine karar verilmesi ile farklı bir hal almıştır. Söz konusu denetim sonunda müvekkilim hakkında suç şüphesi isnadı ile Dernekler Kanunu'nun 27/3. Fıkrası uyarınca 02/10/2024 tarihi itibariyle geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Söz konusu kararın alınmasına dayanak 26/09/2024 tarih ve M.Y. 29/12-S.Y.69/8 sayılı Tevdi Raporu tarafımıza tebliğ edilmemiş, bu nedenle esası ve dayanakları tarafımızca henüz bilinmemektedir. Ancak müvekkilim Türk yargısına duyduğu saygı ve adalete olan inancı gereği; her zaman tüm iş ve işlemlerinin mahiyet ve gerekçesine dair açıklama yapmaktan memnuniyet duyacaktır.Bu itibarla Dernekler Kanunu uyarınca müvekkilim yerine bir Kayyım atanmasına karar verileceği tarafımızca öngörülmektedir. İş bu tasarrufun takdiri öncelikle basın mensuplarının ve daha sonra tüm kamuoyunun takdirindedir. Müvekkilim tüm meslek hayatını hiçbir siyasi ve dini görüşün etkisi altında kalmadan, tüm toplum kesimlerine karşı eşit mesafede geçirmiş bugünden sonra da bu şekilde geçirecektir.Uzun yıllardır başkanlığını yürüttüğü ve üyesi olmaktan onur duyduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin tüzel kişiliğinin de zarar görmemesi adına kendisini öncelikle yargı organları nezdinde ifade etmek istemektedir. Sosyal medya, yazılı ve görsel basın ile her türlü haber mecralarında, müvekkilimin saygınlığını hedef alan hukuka aykırı eylemler bakımından tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı hatırlatırken, henüz iddia aşamasında olan bir olay nedeniyle müvekkil hakkında ölçüsüz olarak uygulanan tedbirden bir an evvel ilgili idarece dönüleceğine dair inancımızı da korumaktayız."