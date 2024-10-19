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Giriş Tarihi: 19.10.2024 09:39

ANTALYASPOR GALATASARAY CANLI | Antalya'da 8-9 puanlık maç

Lige 8'de 7 ile başlayan Galatasaray, 22 puanla zirvede tek başına. Sarı-Kırmızılılar, milli ara dönüşünde ezeli rakiplerinden önce sahaya çıkacak ve kazanıp puan farkını daha da açmanın peşinde.

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ANTALYASPOR GALATASARAY CANLI | Antalya’da 8-9 puanlık maç

Antalya'da 3 puan isteyen Galatasaray cephesi, maç fazlasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 8 ve 9 puan önüne geçmenin hesaplarını yapıyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

10 NUMARA YİNE GÖREV BAŞINDA
Galatasaray milli aranın ardından ilk sınavına bugün Antalyaspor karşısında çıkacak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un kadro tercihinde en önemli soru işareti Victor Osimhen'in durumu... Deneyimli çalıştırıcı, Antalyaspor karşısında rotasyon planı yapmadı. Milli arada sakatlık sorununu geride bırakan, takımla çalışan Osimhen konusunda soru işaretleri bulunan tecrübeli hoca, Osimhen'i kenarda tutarsa Mertens'i kullanarak ideal 11'i ile sahada olacak.

ANTALYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Kaluzinski, Soner, Townsend, Safuri, Larsson, Gaich
Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi

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ANTALYASPOR GALATASARAY CANLI | Antalya'da 8-9 puanlık maç
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