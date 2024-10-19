BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gio 10’u belirledi, solda kararsız

SAĞ KANATTA FORMA JOAO MARİO'NUN OLACAK

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un Rashica'nın yokluğunda hücumun sağında Joao Mario'ya görev vermesi bekleniyor. Hollandalı teknik adam, sol kanat için Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy arasında tercih yapacak.

Bir adım öndeki ismin Muçi olduğu ancak 7 maçtır kulübede başlayan Semih'in de ısrarla teknik ekipten forma istediği ve Konyaspor karşılaşmasında kendisini göstermeyi amaçladığı öğrenildi. 10 numara pozisyonunda Rafa Silva'nın yeri garanti, ileri uçta ise 7 kez fileleri sarsan ve gol krallığı yarışında ilk sırada olan Ciro Immobile yer alacak.