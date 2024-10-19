Çağdaş Atan: "Canımızı acıtan bir gol yedik"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Maç sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını ifade eden Atan, "Merkezde ve baskıda kazandığımız topları çok erken kaybettik. Biraz acele ettik. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. İkinci yarıya çok olumlu başladık. Maç ikinci yarıda bize 2-3 defa geldiğini söyleyebilirim. Pozisyonlarımız oldu, finallendiremediğimiz hücumlar oldu. Kanat oyuncularımız bire bir oyunu istediğimiz gibi yansıtamadı. Canımızı çok acıtan bir gol yedik. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Perşembe günü kulübümüz için Avrupa'da çok önemli bir maçımız var. Kafamızı kaldırıp bu maça hazırlanacağız" diye konuştu.

Ligde 14 puana sahip olan Başakşehir, 10. haftada Eyüpspor'u konuk edecek.