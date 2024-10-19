Ertuğrul Doğan’dan borç ve adaylık açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Doğan, "Bankalar Birliği'nden çıkmamız Trabzonspor için çok önemli bir adım. Ekonomik olarak Trabzonspor futbolda yaptığı devrimin bir benzerini yapacaktır. Mali yapımız açısından son derece önemliydi. Yıllık yaklaşık 700-750 milyon civarındaki bir faiz yükünden kurtulmuş olduk. Trabzonspor'un mevcut durum itibariyle net borcu 3 milyar 150 Milyon TL" dedi.

"TRABZONSPOR GELİRİNİ ARTTIRMAK ZORUNDA"

Ertuğrul Doğan, sözlerine, "Kulübümüzün asıl problemi gelir - gider dengesi arasındaki sıkıntı. Dün de eski yönetici abilerimizle görüştük. Trabzonspor acilen geliştireceği projelerle yıllık gelirini yukarı taşımak zorunda. Yoksa biz planlarımızı gerçekleştirdik diyelim, önümüzdeki yıl Trabzonspor'u borçsuz hale getirdik diyelim, çok bir şey değişmeyecek. Trabzonspor, gelirini arttırmak zorunda. Gelecek yıl borcumuzu sıfırladık diyelim, ondan sonra durursak, Trabzonspor yıllar içerisinde aynı duruma tekrar gelir, bu çok net. Trabzonspor, gelir getirecek kalemlerini arttırması lazım. Bunlarla ilgili ciddi bir planlamamız var" diye devam etti.