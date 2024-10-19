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Giriş Tarihi: 19.10.2024 09:42

FENERBAHÇE HABERLERİ: Filip Kostic 11’e göz kırpıyor

Jose Mourinho’nun yeteneklerine güvendiği Filip Kostic, Samsun maçı öncesi Maximin’in yerine sol kanatta denendi. Diğer ihtimal ise Sırp oyuncunun sahaya sol bekte başlaması...

Samet YÜKSEL
FENERBAHÇE HABERLERİ: Filip Kostic 11’e göz kırpıyor

Fenerbahçe'de Filip Kostic'in Samsunspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor. "3'lü savunmaya dönüyor" beklentilerinin aksine sarı-lacivertliler, 4-3-3 sistemine devam edecek. Teknik direktör Mourinho, savunmayı Mert, Djiku, Becao, Oosterwolde ile kurarken sol kanatta Saint-Maximin'in yerine Kostic'i denedi. 31 yaşındaki futbolcu, fizik olarak gayet iyi bir seviyede bulunurken Samsun deplasmanında ilk 11'de olmayı planlıyor.

Kostic'in sol bekte başlaması durumunda İrfan Can'ın sağ kanatta, Tadic'in ise solda forma giymesi ihtimaller arasında. Teknik heyet, ileri uçta Edin Dzeko ve En-Nesyri arasında tercih yapacak. Henüz beklentileri karşılayamayan En-Nesyri, takıma 1 gün geç katıldı. Dinlenmek için zaman bulabilen Dzeko'nun, Samsunspor deplasmanında as kadroda olması bekleniyor.


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FENERBAHÇE HABERLERİ: Filip Kostic 11’e göz kırpıyor
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