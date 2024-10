Fenerbahçe’nin Samsunspor kadrosu belli oldu! İsmail Yüksek ve Cengiz Ünder yok

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin kamp kadrosu da belli oldu. Kafilede antrenmanda sakatlık yaşayan Cengiz Ünder'in yanı sıra İsmail Yüksek de yer almadı. Sarı-Lacivertliler'in 24 kişilik kamp kadrosu şöyle:"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun."