GALATASARAY HABERLERİ: Aslan 23 günde 5. viteste

Galatasaray'ı kasım ayı ortasındaki milli araya kadar birbirinden zorlu 5 maç bekliyor. 23 günlük bu periyotta ilk sınavını Antalya deplasmanında verecek Sarı-Kırmızılı takım, sonraki 4 maçını ise RAMS Park'ta oynayacak. Haftaya çarşamba günü Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u konuk edecek Galatasaray, 28 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş ile Aslantepe'de karşılaşacak.

Derbiden üç gün sonra Tottenham'ı ağırlayacak sarı-kırmızılılar, ligde bir haftayı bay geçecek ve RAMS Park'ta 10 Kasım'da oynanacak Samsunspor maçıyla milli araya girecek. Teknik heyet bu maçlarda alınacak seri galibiyetlerle ligde zirvede puan farkını açmak isterken, diğer yandan ise Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirmenin hesaplarını yapıyor.

LEVENT TÜZEMEN - EN İYİ ANTRENMAN MAÇ OYNAMAKTIR

Okan Buruk oyuncuyken üç günde bir maç oynayan bir düzenin içindeydi. Oyuncularının bu zorlu süreçten geçmesi için en doğru reçeteyi kendisi yazacaktır. Avrupa'da, ligde ve kupada G.Saray her zaman oynamaya adaydır, oyuncular da iyi dinlenip iyi beslenip iyi çalışarak bu zorlu fikstürün üstesinden gelmelidir. G.Saray'ın önündeki ilk 5 maç çok zorlu gözüküyor. Ancak sonraki 5 karşılaşmanın dördü dışarıda, biri içeride olacak. En iyi antrenman maçtır, oyuncuların bu süreci sorunsuz geçmesi için kendilerine özen göstermesi gerekir. Okan Buruk, planlamayı 5 maç-15 puan üzerine yapmalıdır. G.Saray'ın derin bir kadro olmamasına rağmen elindeki oyuncu kalitesi, tecrübesi ve becerisi bu 5 maçı kazanabilecek güce sahip. Sadece genç oyuncular fiziksel olarak değil ama zihinsel dağılmalar yaşayabilir. Okan Hoca gençlerin sıkıntısız süreç yaşamaları için takım içindeki tecrübelilerden destek almalarını sağlamalıdır. Yoğun iç saha trafiğinde iyi zemin avantaj sağlar.

