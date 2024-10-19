GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom, Sara’dan 40 milyon Euro bekliyor

Galatasaray'ın yaz döneminde 18+5 milyon euroya Championship ekiplerinden Norwich City'den aldığı ve o dönem yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilen Gabriel Sara için bakış açısı tamamen değişti. Özellikle Kadıköy'deki performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Brezilyalı futbolcu için önyargılı tepkiler yerini övgüye bıraktı. Ligde 2 kez ağları sarsan, Avrupa'da ise 3 asist yapan Sara için yönetimin beklentisinin çok büyük olduğu ortaya çıktı.

BEKLENTİ ÇOK BÜYÜK

5 senelik sözleşmeye imza atan 25 yaşındaki futbolcu için yöneticiler,"Sara'yı aldığımızda çok eleştirilmiştik. 8 numarada artık bir sorunumuz yok ve bu şekilde devam ederse astronomik rakamları görecek. Böyle giderse bize maliyetinin 2 katına satacağız. Brezilya Milli Takımı da yapabilir. Galatasaray, Sara'dan 40 milyon euro kazanır. Daha erken işini bitirseydik ekstradan 5 milyon euro vermek zorunda kalırdık" ifadelerini kullandı. Galatasaray forması altında toplamda 11 maçta süre bulan Gabriel Sara, 2 gol attı ve 3 asist yaptı. (Milliyet)