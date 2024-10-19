Kayserispor Asbaşkanı Nurettin Açıkalın: Bize 3 puan gerekiyor

Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Açıkalın, Kayserispor'un bugün istekli bir oyun sergilediğini belirterek, "Performansımıza diyeceğimiz bir şey yok. Sonuç odaklı çalışmamız gerekiyor. Bize 3 puan gerekiyor. Moral açısından da sıralama açısından da gerekli" dedi.

Kayserispor'u daha iyi günlerin beklediğini dile getiren Açıkalın, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki maça bakacağız. İnşallah ondan 3 puanla döneceğimizi ümit ediyorum. Teknik heyetin bir planlaması var. Biz çıkıp ona, 'Bunu çıkar, bunu al.' diyecek değiliz. Saygı göstermemiz gerekiyor. Bunların yorumlarını daha sonra kendi içimizde yapıyoruz. Herkesin gerekçesi farklı. Eleştiriler de olacak. Haklı eleştiriler de olabilir. Teknik heyet de görüyor, biliyor. Onların verdiği kararlara buradan yorum yapmamız yanlış olur."