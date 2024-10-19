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Giriş Tarihi: 19.10.2024 15:14

Pendikspor'da Başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'un Başkanı Mahmut Türkoğlu, kendi isteğiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İHA
Pendikspor’da Başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti
Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Pendikspor'da Başkan Mahmut Türkoğlu, kendi özel ve ailevi işleri sebebiyle başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Pendikspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İki yıl boyunca başkanlığını yaptığım Pendikspor Kulübü'nden bugün resmi olarak kendi özel
ve ailevi işlerim nedeniyle istifa etmiş bulunuyorum. Bu iki yıllık süreçte birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm yöneticilerimize, teknik direktörlerimize, futbolcularımıza, personellerimize, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e ve büyük Pendikspor taraftarına tek tek teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Pendikspor'un bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğuna, güzel başarılara imza atacağına ve Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacağına inancım tamdır. Yeni gelen yönetime bu doğrultuda kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verildi.

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Pendikspor'da Başkan Mahmut Türkoğlu istifa etti
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