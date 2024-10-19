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Giriş Tarihi: 19.10.2024 21:56 Son Güncelleme: 19.10.2024 21:58

Şanlıurfaspor, deplasmanda 4 golle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Adanaspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 13'e yükseltti.

AA
Şanlıurfaspor, deplasmanda 4 golle kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 9'uncu haftasında Adanaspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Şanlıurfaspor, 4-1'lik skorla kazandı.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 1'de Isaac Donkor (kk), 41, 51 ve 80. dakikalarda Olarenwaju Kayode attı. Ev sahibinin tek golünü ise 86. dakikada Amadou Ciss'den geldi.

Bu sonucun ardından Şanlıurfaspor puanını 13'e yükseltirken, Adanaspor ise 6 puanda kaldı.

Şanlıurfaspor, haftaya evinde Iğdır FK'yı konuk edecek. Adanaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Soydan, Selim Şenöz

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Hıdır Aytekin (Dk. 46 Devran Şenyurt), Donkor, Innocent, Ciss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy (Dk. 35 Metehan Altunbaş), Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 55 Yepie), Diakite (Dk. 84 Burhan Tuzun), Ferhat Katipoğlu (Dk. 46 Doğukan Emeksiz), Turgay Gemicibaşı

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu, Fatih Eren, Forsell (Dk. 46 Cuma Menize), Malle (Dk. 80 Ashkovski), Kayode, Nafican Yardımcı (Dk. 80 Mehmet Coşkun), Hakan Erçelik (Dk. 58 Begic), Hasan Hüseyin Acar, Muhammed Gönülaçar (Dk. 84 Efe Arda Koyuncu), Miraç Acer

Goller: Dk. 1 Donkor (Kendi kalesine), Dk. 42, 51, 80 Kayode (Şanlıurfaspor), Dk. 86 Ciss (Adanaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Donkor (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Muhammed Gönülaçar, Dk. 76 Fatih Eren (Şanlıurfaspor)

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Şanlıurfaspor, deplasmanda 4 golle kazandı!
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