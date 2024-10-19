Sinan Kaloğlu: Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmediler. Özellikle ilk 15 dakika oyuna çok baskılı başladık. Planımız da buydu. 15 dakikada yaptığımız baskıyla pozisyonları da bulduk. O sırada bir gol bulabilseydik oyun çok farklı olabilirdi. Daha sonrasında yavaş yavaş dağılmaya başladık. Bunu irdeleyeceğiz. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler, farklı bir kurgu ve farklı bir dizilişle çok daha güçlü döndük. Oyunun genel anlamda hakimi bizdik. Özellikle ikinci yarı mücadeleci, iyi bir oyun vardı. 46 ortamız vardı ve sonuçlandıramadık" ifadelerini kullandı.



Oyuncularının mücadelesini beğendiğini kaydeden Kaloğlu, "Oyuncuların mücadelesi çok iyiydi. İlk yarıdaki 25. ve 45. dakika arasındaki olayı inceleyeceğiz. Pes etmediler. Uzun zamandır kazanamamanın da verdiği psikolojik bir durum var. Onu atlatacağız. Yavaş yavaş gelişiyoruz ve fiziksel olarak da iyi bir duruma geleceğiz. Takım iyi işler yapacağını ikinci yarı gösterdi. Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek. Her geçen gün de üstüne koya koya gideceğiz" dedi.