TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR CANLI | Şenol Güneş tarih yazacak

ŞENOL GÜNEŞ TARİH YAZACAK

Milli ara sonrası bugün Başakşehir maçı ile Süper Lig'e yeniden start verecek olan Trabzonspor için bu karşılaşmayı en az 3 puan kadar değerli hale getiren bir detay daha var. Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası Bordo-Mavili kulüpte 5. kez göreve gelen Şenol Güneş, teknik direktörlük kariyerindeki 1000. mücadelesine çıkacak. Bugüne kadar çıktığı 999 karşılaşmada 519 galibiyet, 245 beraberlik, 235 mağlubiyet alan 72 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Türkiye'de 1000 maça ulaşan ilk teknik direktör olarak adını tarihe kazıyacak.

EN BÜYÜK BAŞARISI DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Kariyerinde iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa bulunan Şenol Güneş, A Milli Takım'ın başında ise 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük sevinci yaşayarak en büyük başarısına imza atmıştı. Futbolculuk kariyerine 1987'de Trabzonspor formasıyla veda eden başarılı teknik adam, 1988'de yardımcı antrenör olarak göreve geldiği bordomavili ekipte 1993'te ise birinci hocalık koltuğuna geçmişti. Şimdiye kadar 7 farklı takım çalıştıran tecrübeli teknik direktör için bugünkü mücadele öncesi stadyumda özel etkinliklerle bir kutlama yapılacağı öğrenildi.