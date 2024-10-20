Eyüpspor ‘göz’ünü üst sıralara dikti!

Süper Lig'in iki yeni takımının mücadelesinde gülen taraf Göztepe'yi 1-0'lık skorla deviren Eyüpspor oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta ilk ciddi atağı konuk takım Heliton'la geliştirdi. Ancak golü bulan ev sahibi ekip oldu.Lis, golü yemesine rağmen ilk yarıda art arda gelişen ataklara setçekerek farkın açılmasını önledi. 88'de bu kez sahneye Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer çıktı, aynı pozisyonda önce Romulo, ardından da Tijanic'e geçit vermedi.