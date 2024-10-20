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Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:20

Gençler ile Amed yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasındaki Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, 1-1 tamamlandı.

AA
Gençler ile Amed yenişemedi
Gençlerbirliği 1 - 1 Amed Sportif Faaliyetler

Stat: Eryaman
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Yusuf Bozdoğan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Oğuzhan Berber, Etebo (Dk. 78 Jimmy Durmaz), Mikail Okyar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 78 Mete Kaan Demir), Ensar Kemaloğlu (Dk. 86 Nalepa), Metehan Mimaroğlu (Dk. 86 Sami Gökhan Altıparmak), Djitte (Dk. 72 Yatabare)
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Murat Uçar (Dk. 90+2 Alaettin Batuhan Tur), N'Koulou, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç (Dk. 56 Sinan Kurt), Cassubie, Ömer Bayram, Lourenço, Traore (Dk. 57 Oktay Aydın), Lovric (Dk. 72 Doğan Can Davas), Gradel

Goller: Dk. 28 Lovric (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 45+1 Djitte (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 13 Lourenço, Dk. 22 Alberk Koç, Dk 37 Lovric, Dk. 56 Traore, Dk. 90+4 Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 16 Ensar Kemaloğlu, Dk. 18 Zuzek (Gençlerbirliği)

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Gençler ile Amed yenişemedi
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