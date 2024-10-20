Göztepe deplasmanda kazanamıyor

Bu sezon deplasman maçlarının ilkinde Antalyaspor'la golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Corendon Alanyaspor karşısında da sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Göztepe, bir sonraki dış saha maçında Samsunspor'a 4-3 yenildikten sonra dün de ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

Deplasmanda şu ana kadar galip gelemeyen 6 ekipten biri konumundaki Göztepe, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadığı 4 dış saha karşılaşmasında 4 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. Haftayı 12 puanla kapatan sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 2 puan toplarken, kendi evindeki 10 puanlık performansla iç sahadaki en başarılı ekipler arasında yer aldı. İzmir temsilcisi 10. haftada 26 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.